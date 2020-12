Quand l’art s’invite dans les foyers

« En quelques années, nous avons observé une évolution profonde du rapport que le public entretient avec les œuvres exposées, relève Céline Nègre, Directrice Web et Réseaux sociaux de la Réunion des Musées Nationaux — Grand Palais. Les visiteurs sont de plus en plus désireux d’interagir avec le contenu et de contrôler l’environnement où il apparaît. Ils profitent du moment privilégié que constitue une visite du Grand Palais, de ses expositions et de ses événements et façonnent une expérience à leur image. Les contenus produits par les utilisateurs stimulent la curiosité des autres et leur inspiration. Depuis l’arrivée de Rmn-Grand Palais sur les réseaux sociaux, nos espaces ont su se réinventer pour refléter l’importance croissante des échanges qui s’y tiennent. Ainsi, le Grand Palais a mis en vedette plusieurs œuvres d’art conçues pour être “instagrammables.” »

(Re) créer de la culture

Pour ces acteurs de la culture, la réalité augmentée a vocation à reproduire la visite plus qu’à la remplacer. Quiconque aime aller au musée sait combien les détails ont leur importance, et c’est un domaine dans lequel l’usage de la réalité augmentée a démontré sa capacité à enrichir le regard que l’on porte sur un sujet. Les effets en RA bénéficient d’un rendu de haute qualité qui leur confère un réalisme saisissant : une condition sine qua non pour préserver l’intégrité des objets d’origine en les représentant avec précision, notamment en matière d’éclairage, de textures et de reflets. Les utilisateurs d’Instagram pourront utiliser et partager ces effets via les Stories ou le fil d’actualité et ainsi inviter les membres de leur communauté à se plonger à leur façon dans l’univers de l’art.

« Les musées font partie de notre quotidien depuis plus d’un siècle, et ont toujours su évoluer avec leur temps pour étoffer l’offre proposée aux visiteurs et au public, rappelle Paul Chaine. Ces institutions doivent présenter leurs œuvres d’art, leurs créations, et leur héritage au plus grand nombre, et du mieux possible. La technologie, et notamment la réalité augmentée, peut aider les musées à toucher leur public existant et à faire de nouveaux adeptes, afin de mieux mettre en lumière leurs contenus et leurs histoires. »

« Les musées et institutions culturelles doivent vivre avec leur temps, concède Roei Amit. La technologie en général, et la réalité augmentée plus précisément, occupe une place centrale dans notre quotidien, et est à ce titre vouée à jouer un rôle de plus en plus important dans nos institutions. Pas seulement en tant que support ou à des fins de promotion, mais aussi en tant qu’outil d’expression artistique et créative. Plus que la nature de la technologie utilisée, l’essentiel est la finalité qu’on lui réserve : offrir une expérience interactive au public et stimuler sa créativité. Pour ce faire, le Grand Palais accueillera en février prochain un nouveau festival, baptisé ‘Palais Augmenté’, qui sera dédié à la création artistique d’avant-garde en réalité augmentée. »

C’est peut-être parce qu’Instagram nous est si familier que le concept est aussi séduisant. Nous avons l’habitude de suivre tout ce qui nous intéresse sur l’application. Ces différentes expériences montrent bien que la réalité augmentée est en passe de devenir une méthode comme une autre pour valoriser les activités du quotidien et leur donner une tournure encore plus fun.

« Nous espérons que ces expériences en réalité augmentée sauront éveiller la curiosité et la créativité de nos utilisateurs, ajoute Vincent Rossi. Nous voulons qu’ils prennent plaisir à découvrir ces filtres Instagram, mais nous aspirons aussi à leur faire mieux connaître ces objets et à faire naître en eux le désir d’aller un peu plus loin. Si nous parvenons à amener un passionné de théâtre à se pencher sur The Wiz et sur son importance dans l’univers des comédies musicales, ou à inspirer un astronaute en herbe à parcourir nos collections pour découvrir les autres objets liés à la conquête spatiale, nous en serons plus que ravis. Toutes les pièces présentées ici font partie du programme Smithsonian Open Access, qui permet à quiconque de les exploiter pour créer une nouvelle œuvre, sans préjudice aux droits d’auteur. Nous espérons d’ailleurs que ces exemples inspireront les internautes à parcourir et utiliser toutes nos images en accès libre — il y en a plus de trois millions — de façon novatrice et créative. »

Des écrans aux ombres

Proposer des effets en RA sur Instagram contribue non seulement à la préservation du patrimoine culturel, mais aussi à mettre les œuvres d’art à la portée de tous, quel que soit l’endroit depuis lequel les internautes les admirent. En ces temps où l’on ne peut guère se déplacer et où chacun est en quête d’expériences nouvelles à vivre chez soi, les effets en RA permettent à tout le monde, des parents aux ados, en passant par les néophytes et les passionnés de musées de profiter de l’offre des institutions culturelles les plus prestigieuses, mais aussi d’interagir avec elles sans quitter leur canapé.

La réalité augmentée enrichit la façon dont les internautes communiquent ensemble et avec le monde qui les entoure. À terme, nous imaginons un monde où chacun passera la journée avec des lunettes RA qui lui apporteront des informations précieuses sur son environnement en temps réel. Cette technologie nous aidera à faire fi des distances, à nous rapprocher des autres. Les expériences mobiles aujourd’hui disponibles sont un avant-goût alléchant des horizons qu’ouvrent ces lunettes en réalité augmentée.

Pour accéder à ces effets sur votre appareil mobile, rendez-vous sur le profil Instagram de chaque musée et tapez sur l’onglet Effet. De là, vous pourrez parcourir et essayer les différents effets.